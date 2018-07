Kompatscher, bene volontà intesa Vienna

(ANSA) - BOLZANO, 21 LUG - "E' positivo che il gruppo di lavoro a Vienna abbia sottolineato la necessità di un'intesa con Roma nella questione del doppio passaporto". Lo ha detto - interpellato dall'ANSA - il governatore altoatesino Arno Kompatscher, che ha sottolineato l'importanza che tutto avvenga "con spirito europeo". Il presidente della Provincia di Bolzano ha comunque ribadito che "si tratta per il momento solo di lavori a livello tecnico".

Ci sarebbero già stati primi contatti tra Vienna e Roma. Una bozza dovrebbe arrivare sul tavolo del governo austriaco entro settembre. Resta da definire chi esattamente potrà fare domanda per il passaporto austriaco. Sembra infatti improbabile che l'unico criterio sarà la dichiarazione di appartenenza linguistica, che in Provincia di Bolzano è indispensabile per l'accesso al pubblico impegno e a molti prestazioni sociale, come l'edilizia agevolata.