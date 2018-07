Incendio in zona artigianale a Vezzano

(ANSA) - BOLZANO, 21 LUG - Un incendio ha danneggiato la sede della ditta Zwick a Vezzano, in val Venosta. L'allarme è stato lanciato questa mattina verso le ore 7, sul posto è intervenuto un centinaio di vigili del fuoco. Ben visibile in vaste zone della valle la colonna di fumo che si è alzata dal capannone della ditta che produce cassette delle lettere in acciaio. Le cause del rogo non sono ancora note.