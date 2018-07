Droga: giovane arrestato ad Arco da carabinieri

(ANSA) - TRENTO, 21 LUG - Un divano con accanto tutto l'occorrente per fumare marijuana: era in casa di un giovane di Arco, che i carabinieri hanno trovato in possesso di oltre 100 grammi di infiorescenze e di circa 900 euro, ritenuti provento dello spaccio.

Il giovane, 25 anni, è stato arrestato e con la convalida gli sono stati dati l'obbligo di dimora nel comune, il divieto di uscire di notte e il divieto di ricevere visite, al fine di evitare feste in cui i "clienti" consumassero lo stupefacente sul posto, come i carabinieri sospettano fosse abitudine, quando invece non andavano a fumare sotto il castello. (ANSA).