Protezione civile del Trentino lancia l'allerta meteo

(ANSA) - TRENTO, 20 LUG - Allerta meteo della protezione civile del Trentino: sono infatti previsti temporali di forte intensità a causa di una perturbazione che interesserà le Alpi tra venerdì e la giornata di sabato, favorendo un aumento delle condizioni di instabilità e di eventi temporaleschi anche sul Trentino. Dalla tarda mattina di venerdì sono attesi rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, in aumento nel pomeriggio e alla sera.

I temporali, precisa una nota della Provincia di Trento, potranno inoltre essere accompagnati da grandinate e raffiche di vento intense. Anche per sabato sono attese condizioni di elevata instabilità specie nella notte e in mattinata. Nella giornata di domenica persisteranno condizioni di instabilità e variabilità con probabili rovesci sparsi specie al pomeriggio e sera. Da lunedì è invece atteso un miglioramento. (ANSA).