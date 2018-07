Kern, tempo dei populisti non è infinito

(ANSA) - BOLZANO, 20 LUG - "Il tempo dei populisti non è infinito, perché con gli slogan non si va da nessuna parte.

Servono soluzioni reali e buonsenso". Lo ha detto l'ex cancelliere austriaco Spoe, Christian Kern, in Alto Adige per l'avvio della campagna dell'ala sociale della Svp in vista delle provinciali in autunno. "Quando tre populisti europei si incontrano tutto sembra perfetto, ma appena tornano a casa tutto crolla, perché ognuno pensa solo alla sua nazione", ha aggiunto il leader dei socialdemocratici Spoe.

Per quanto riguarda i richiedenti asilo Kern ha detto che l'Europa deve "restare fedele ai valori inconfutabili". "Anche Salvini dovrebbe sapere che i problemi non si risolvono schioccando le dita. Barriere e fossati non sono la soluzione". Kern ha infine definito "eccellente la collaborazione tra Vienna e Roma e deve restare tale". "L'Alto Adige è un modello di successo europeo, anche perché è riuscito a distribuire equamente il benessere", ha concluso.