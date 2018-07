Rossi da Toninelli per Brennero e A22

(ANSA) - TRENTO, 19 LUG - Incontro a Roma fra il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli. Si è parlato di corridoio del Brennero, della sua futura gestione e della concessione autostradale per l'A22.

"Il ministro ci ha espresso la sua condivisione rispetto alla logica di corridoio che sta alla base della richiesta di rinnovo della concessione dell'autostrada del Brennero in capo agli enti locali", commenta Rossi. In particolare, il ministro si è soffermato sulla strategicità di un corridoio di evidente valenza europea, sia per il traffico delle merci che delle persone, il quale dunque ha bisogno di essere gestito in maniera particolare. "Questa particolarità richiede una condivisione a livello europeo, affinché possa essere confermata la compatibilità della normativa nazionale di riferimento con il diritto comunitario. Abbiamo manifestato al ministro la nostra piena disponibilità a collaborare nell'interlocuzione con le istituzioni europee".