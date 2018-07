Nick Nolte gira film a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 19 LUG - Nick Nolte si trova a Bolzano per le riprese del film "Head full of Honey" del regista germanico Til Schweiger: la storia è quella di un anziano con il morbo di Alzheimer e del suo rapporto privilegiato con la nipote di 10 anni. Questa sera l'attore americano ha girato alcune scene nel Convento dei Francescani, sono in programma anche riprese nella scuola Goethe, come anche ad Appiano, Fiè allo Sciliar e Dobbiaco.

Tra i nomi dei protagonisti figurano, oltre a Nick Nolte, Matt Dillon, Jaqueline Bisset, Emily Mortimer e Billy Bob Thornton. Matt Dillon ha già concluso la sua parte a Venezia, ma è comunque atteso a Bolzano, dove si girerà per un'intera settimana. "Head full of Honey", sostenuto dalla Film Fund & Commission di Idm Alto Adige, è il remake internazionale di un film dello stesso Til Schweiger ("Honig im Kopf") che nei paesi dell'area tedesca era stato visto al cinema da oltre 7 milioni di persone.