Caldo, allerta arancio a Bolzano

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Torna a farsi sentire il caldo torrido, ma picchia duro soprattutto al Nord e nelle aree interne, con tre città - Bolzano, Perugia e Torino - oggi segnalate al livello 2 arancione nel Bollettino online delle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute. Domani l'allerta riguarderà solo Bologna e Perugia: il capoluogo umbro raggiungerà sabato 21 il massimo livello di allerta, il 3, corrispondente al bollino rosso. Il livello 2 arancione, spiega il ministero, indica temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle fasce di popolazione a rischio. I consigli, in questo caso, sono evitare di uscire nelle ore più calde e restare in casa bagnandosi con acqua fresca, non esitare a fare ricorso al condizionatore, anche se deve essere usato in maniera corretta, bere molti liquidi e mangiare leggeri.