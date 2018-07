28/o congresso Fnsi nel 2019 a Levico

(ANSA) - TRENTO, 19 LUG - Si svolgerà a Levico Terme ad inizio febbraio 2019 il 28/o congresso della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi). Lo ha deciso oggi a Roma la giunta del sindacato dei giornalisti. Le precedenti assise si svolsero a Merano nel 1972, anno di costituzione del sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige. 312 i delegati che parteciperanno al congresso Fnsi.

Per il segretario regionale Rocco Cerone, "il congresso sarà un importante momento di confronto della nostra categoria che da tempo attraversa una profonda crisi. Con in primo piano la precarizzazione del lavoro giornalistico, i colleghi minacciati costretti a lavorare sotto scorta o oggetto di querele temerarie, la difesa dell'articolo 21 della costituzione e del se vizio pubblico radiotelevisivo, il nuovo contratto di lavoro.

Sarà un onore ospitare i colleghi delle altre regioni per confrontarsi e discutere su questi temi", ha concluso.