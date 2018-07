Rogo a Brunico, ordinata autopsia donna

(ANSA) - BOLZANO, 18 LUG - Nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia sulla salma della donna, trovata morta ieri mattina dopo un incendio nel suo appartamento a Brunico. Gli inquirenti indagano a 360 gradi e per il momento non escludono nessuna ipotesi. Restano da stabilire la causa della morte e l'esatta dinamica dei fatti.

Il cadavere di Nicoleta Caciula, una cittadina rumena di 46 anni da tempo residente in Alto Adige, è stato trovato dai pompieri disteso sul pavimento del suo monolocale. Il corpo era parzialmente avvolto in una coperta. Da chiarire anche la presenza di una corda avvolta attorno al collo della donna. Dopo un sopralluogo del magistrato di turno e della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei carabinieri di Bolzano, è stato perciò deciso di svolgere ulteriori approfondimenti e indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'evento. Per questo hanno messo i sigilli all'appartamento.