Festival organistico internazionale a Smarano

(ANSA) - TRENTO, 18 LUG - Si terrà dal 20 luglio al 31 luglio in val di Non la 26/a edizione di 'Smarano international organ academy', rassegna concertistica e accademia di alta formazione musicale.

Il percorso del 2018 è dedicato al Cinquecento e Seicento italiano e olandese, anche grazie alla trasferta ad Alkmaar, in Olanda, per toccare fisicamente due fra gli organi storici di maggior interesse al mondo. I concerti dell'Accademia 2018 - dodici appuntamenti in tutto - si terranno nei paesi di Smarano, Sanzeno, Cavareno, Brez, Sfruz. Il pubblico potrà ascoltare voci liriche e corali, ottoni, archi e strumenti da tasto (pianoforti, fortepiani, organi e cembali). L'iniziativa porterà in valle alcuni tra i più importanti esecutori della scena musicale locale, nazionale e internazionale, prima fra tutti Montserrat Torrent, decana degli organisti, per la prima volta in Trentino. I concerti saranno accompagnati da una guida digitale all'ascolto. Organizza l'associazione di promozione sociale 'Monsignor Celestino Eccher'.