A Grigno nuovo ponte che collega ciclopedonale

(ANSA) - TRENTO, 18 LUG - Inaugurato a Grigno il ponte del nuovo percorso ciclopedonale sull'omonimo torrente, nell'ultimo tratto della pista della Valsugana che dalla zona di Caldonazzo porta verso il Veneto.

L'opera, lunga circa 300 metri, collega i due tratti della ciclabile che corre sugli argini opposti. Fino ad oggi ciclisti e pedoni erano costretti ad una deviazione. Aperta inoltre la nuova passerella sul fiume Brenta, in prossimità della foce del torrente Grigno.

"Le due opere - ha detto l'assessore provinciale alle infrastrutture, Mauro Gilmozzi - completano gli interventi che hanno trasformato quest'area in un parco affacciato alla confluenza dei due fiumi, dove le persone possono trascorrere momenti di relax e di sport. Nei prossimi mesi inizieranno i lavori per collegare la ciclabile della Valsugana a Trento. In questi anni e grazie alle migliaia di ciclisti e turisti che la percorrono, la ciclabile ha rappresentato per il territorio un'opportunità concreta di sviluppo del territorio".