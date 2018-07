Donna morta sbalzata da quad, accertamenti carabinieri

(ANSA) - TRENTO, 17 LUG - Si terranno questo pomeriggio a San Lorenzo in Banale i funerali di Ilda Bosetti, la donna di 69 anni morta domenica pomeriggio in val d'Ambiez dopo essere stata sbalzata da un quad guidato da un'altra persona.

L'incidente, su cui hanno effettuato accertamenti i carabinieri della Compagnia di Riva del Garda, è avvenuto lungo una strada forestale sulla via del ritorno dopo una festa di cacciatori tenutasi a malga Ben.