Cinema: 'Restiamo amici' in anteprima a Taormina FilmFest

(ANSA) - TRENTO, 17 LUG - La commedia "Restiamo amici", girata interamente in Trentino grazie al sostegno della Film Commission, sarà presentata in anteprima alla 64/a edizione del Taormina FilmFest.

La nuova pellicola di Antonello Grimaldi, regista del film "Caos Calmo", passerà in concorso il 19 luglio alle ore 18 presso il Palazzo dei Congressi della città siciliana, ricorda la Provincia di Trento.

Il film, tratto dal romanzo di Bruno Burbi "Si può essere amici per sempre", è prodotto da Gianluca Curti per Minerva Pictures Group con Rai Cinema, in collaborazione con Trentino Film Commission e vede come protagonisti Michele Riondino, Alessandro Roja, Violante Placido, Libero De Rienzo e Sveva Alviti.