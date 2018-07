Anziana aggredita a Pergine, fermata vicina di casa

(ANSA) - TRENTO, 17 LUG - Fermato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio il presunto responsabile di un'aggressione denunciata una settimana fa da un'anziana donna di Pergine. Si tratta di una vicina di casa con problemi di ludopatia.

L'anziana era stata ritrovata incosciente, sfigurata in volto e con un principio di soffocamento sul pianerottolo d'ingresso del proprio appartamento in un condominio Itea. Dopo aver escluso l'aggressione da parte di uno sconosciuto, i carabinieri hanno concentrato le indagini su una vicina di casa dell'anziana aggredita, una cinquantenne residente al piano sottostante.

Secondo l'accusa, la vicina di casa si sarebbe impossessata di gioielli dell'anziana durante le pulizie settimanali che compiva, per poter avere soldi da investire nel gioco, e avrebbe anche anche utilizzato il bancomat della vittima. Alla fine, vistasi scoperta dall'anziana, avrebbe reagito spingendola sul pavimento e soffocandola con un cuscino. Attesa per domani la convalida del fermo da parte del Gip di Trento.