Alto Adige, 10 mila imprese al femminile

(ANSA) - BOLZANO, 16 LUG - In Alto Adige le imprese femminili sono oltre 10.200 e nell'ultimo anno sono aumentate dello 0,4%.

La Camera di commercio di Bolzano offre un ampio ventaglio di servizi per sostenere l'imprenditoria femminile. A fine marzo 2018 risultavano iscritte presso la Camera di commercio di Bolzano 10.246 imprese femminili, pari al 18% del totale delle imprese. Il maggior numero di imprese femminili si riscontra nell'agricoltura (27,6% sul totale delle imprese femminili), nell'alloggio e nella ristorazione (25,3%) e nei servizi privati (22,3%). Rispetto al primo trimestre del 2017 le imprese femminili sono aumentate dello 0,4%. In particolare, sono cresciute dello 0,9 percento nel settore alberghiero e della ristorazione e del 2,8 percento nei servizi privati. Si registrano differenze rispetto al livello nazionale. In Italia le imprese femminili sono poco più di 1,3 milioni e sono aumentate dello 0,8% negli ultimi dodici mesi. A livello nazionale costituiscono il 22 percento delle imprese totali.