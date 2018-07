Yngling world championship, guida Olanda

(ANSA) - RIVA DEL GARDA (TRENTO), 14 LUG - Alla Fraglia Vela Riva la giornata finale di regate ha offerto agonismo puro dato che le prime tre posizioni si sono giocate con le ultime due, decisive regate sulle 10 disputate. Ad un giorno dalla conclusione erano tre olandesi a contendersi vittoria e colori delle medaglie iridate e con l'ultima giornata si sono ribaltate le prime tre posizioni: vittoria per l'equipaggio NED 335 composto da Moorman Kaj, Schuddebooom Jasper e Peeks Sam; argento per NED 336 con Otte Tom al timone e terzo posto finale per NED 355 con Jamin Maarten alla barra con a bordo Cristel Pessers e Jaap Smolders. Quarti gli austriaci Riha-Skolaut-Postel protagonisti di ben tre primi, ma troppo altalenanti con due quindicesimi e un sedicesimo che hanno pesato sul totale dei punti. Le condizioni di vento sono sempre state medio-leggero, a parte un giorno in cui si sono toccati anche i 16-18 nodi.