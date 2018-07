Mostre:Grande guerra,Storie senza storia

(ANSA) - TRENTO, 14 LUG - "Storie senza storia. Tracce di uomini in guerra (1914-1918)": inaugurata la mostra dell'Ufficio beni archeologici della soprintendenza provinciale di Trento nella Cappella Vantini di Palazzo Thun a Trento. L'esposizione, che sarà visitabile ad ingresso gratuito fino al 4 novembre, mostra i materiali messi in luce tra il 2012 e il 2017 negli interventi di recupero di resti di soldati della Grande Guerra effettuati sul ghiacciaio del Presena e alle pendici occidentali del Corno di Cavento nel Gruppo dell'Adamello. "Una mostra che unisce rigore scientifico e storico alla dimensione umana - come ha ricordato il presidente della Giunta della provincia di Trento Ugo Rossi - testimoniata anche dalla presenza dei discendenti del caduto Rodolfo Beretta che sono con noi oggi all'inaugurazione".

Info apertura: fino al 4 novembre, da martedì a domenica 9.30-13/14-18, ingresso libero; www.cultura.trentino.it