Si inaugura il rifugio al Sasso Nero

(ANSA) - BOLZANO, 13 LUG - Sarà inaugurato sabato 21 luglio il nuovo rifugio, una struttura alta sei piani, presso il Sasso Nero in Valle Aurina. Alla cerimonia interverranno il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ed il vice, Christian Tommasini.

Il nuovo rifugio è situato alla forcella di Riotorbo ad un'altitudine di circa 3.030 metri vicino alla frontiera con l'Austria e si configura come un corpo isolato che segue il pendio in discesa in un piccolo avvallamento del terreno.

L'edificio, costruito nell'arco di otto mesi, sotto la guida della Ripartizione provinciale infrastrutture e servizi tecnici, si sviluppa verticalmente in una punta affusolata. Il rifugio è già aperto al pubblico dallo scorso mese di giugno.