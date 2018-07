Inchiesta su concorso Cue Trento, 5 indagati

(ANSA) - TRENTO, 13 LUG - La Procura di Trento ha inviato l'avviso di conclusione dell'inchiesta su un presunto concorso pilotato alla Centrale unica di emergenza (Cue) di Trento.

Cinque sono gli indagati: l'ex dirigente Luisa Zappini, già coinvolta in un'inchiesta su una presunta truffa e peculato, assieme a due docenti e due ricercatori di Eledia, Centro di ricerca dell'Università di Trento.

L'ipotesi accusatoria, dopo gli accertamenti della Guardia di Finanza, è tentato abuso di ufficio per aver scritto il bando di concorso in modo di favorire i ricercatori di Eledia. I legali negano gli addebiti sottolineando come tutto sia stato effettuato nel rispetto delle regole e che Zappini abbia agito nell'esclusivo interesse dell'ente pubblico.