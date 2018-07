Gen. Cantoni visita comando provinciale

(ANSA) - BOLZANO, 13 LUG - Il generale di brigata, Ugo Cantoni, da pochi giorni insediatosi al comando della Legione carabinieri Trentino Alto Adige, ha fatto visita al comando provinciale dei carabinieri di Bolzano.

Accolto dal comandante provinciale, colonnello Stefano Paolucci, il generale ha incontrato i comandanti delle compagnie e delle stazioni dell'Alto Adige, oltre ai carabinieri in servizio presso la sede di via Dante. L'incontro è stato l'occasione per Cantoni di salutare i carabinieri della provincia, riconoscendo tra loro qualche volto noto di chi con lui aveva già lavorato, qualche anno fa, quando l'allora capitano Cantoni comandava la compagnia di San Candido.

Il generale ha ricordato l'impegno dei carabinieri in favore della collettività, un impegno che significa "generosità, slancio, professionalità e amore per un territorio bello come l'Alto Adige, un territorio importante, caratterizzato da peculiarità che meritano grande attenzione e sensibilità".