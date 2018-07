Violenta lite ad autogrill Pergine, tre denunciati

(ANSA) - TRENTO, 12 LUG - E' finita con la denuncia di tre persone una violenta lite scoppiata ieri pomeriggio fra un gruppo di automobilisti all'autogrill di Pergine, lungo la statale della Valsugana. Due dei contendenti, secondo la ricostruzione dei carabinieri, hanno partecipato al pestaggio con un coltello ed una grossa livella utilizzata come corpo contundente. Uno ha riportato tagli sul viso e su entrambe le braccia. ed è stato ricoverato in ospedale.

I carabinieri hanno inoltre effettuato una perquisizione a casa dei due presunti aggressori trovando circa 70 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e 2.000 euro in contanti.

Delle quattro persone coinvolte nella lite, due, di 52 e 22 anni, sono stati denunciati per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio e lesioni aggravate, mentre un terzo, di 46 anni, è stato denunciato per lesioni aggravate. Ancora da chiarire i motivi della lite.