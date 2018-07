Lupi e orsi: Lav, bene lo stop di Zaia a cattura e uccisioni

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - La Lega Antivivisezione esprime soddisfazione per "lo stop del presidente del Veneto Zaia all'iniziativa di 12 consiglieri regionali della Lega Nord e Lista Zaia, che hanno depositato il 6 luglio scorso il Progetto di Legge n.368 'Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori' che, sull'esempio delle Province autonome di Trento e Bolzano, prevedeva il ricorso a cattura e uccisione di lupi e orsi".

"Zaia - commenta Massimo Vitturi, responsabile Lav Area Animali selvatici - sa bene che l'eventuale provvedimento sarebbe stato anticostituzionale e così ha dimostrato di essere perfettamente in linea con il Governo M5S e Lega, con il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, che ha già annunciato che impugnerà le leggi approvate dalle Province di Trento e Bolzano". Il Presidente della Regione Veneto, prosegue Vitturi, "evita così un'altra sonora bocciatura di una legge regionale, così come avvenuto ieri con quella che prevedeva pesanti sanzioni a chi disturba le attività di caccia".

Zaia ha quindi dimostrato "coerenza con la sua opposizione all'uso dei fucili contro i lupi, annunciata già lo scorso anno, e avrà la possibilità di dare il suo contributo alla gestione delle problematiche derivanti dalla convivenza tra grandi carnivori e attività umane, in occasione dell'esame del Piano lupo in Conferenza Stato-Regioni, che il ministro Costa ha già annunciato che ripresenterà, ripulito dalla possibilità di uccidere i lupi, previsto dal precedente ministro Galletti".(ANSA).