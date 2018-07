Musica: al via festival 'Più Piano'

(ANSA) - TRENTO, 11 LUG - Al via l'11/a edizione del festival "Più Piano", rassegna musicale che vuole valorizzare strutture presenti in regione dotate di un pianoforte, altrimenti poco utilizzate.

Previsti fino all'11 settembre 24 concerti di vari stili musicali, in 7 località del Trentino (Roncegno, Arco, Pinzolo, Dimaro, Villa Lagarina, Baselga di Piné e Cavalese) e in due altoatesine (Caldaro e Bressanone). Il comune denominatore della rassegna è la presenza del pianoforte, solo o accompagnato da altri strumenti.

"Più Piano" collabora con diversi conservatori statali di musica, offrendo un concerto per ogni conservatorio ad allievi particolarmente meritevoli. Nel 2018 si tratta dei conservatori di Bolzano e Piacenza.