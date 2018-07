Migranti: vertice Ue?l'Austria controlla

(ANSA)- BOLZANO, 11 LUG - Domani parte il vertice informale dei ministri Ue a Innsbruck. Per l'occasione l'Austria ha intensificato i controlli al Brennero. Per entrare in Tirolo occorre rallentare, sfilare davanti ai poliziotti e ai soldati, esibire i documenti o, almeno, tenerli pronti. "Praticamente, una cartolina ingiallita pre-Schengen", scrive il Corriere dell'Alto Adige in un reportage e parla di "un ennesimo messaggio di rigidità verso l'Italia." Sono presidiate la statale, l'autostrada e la linea ferroviaria. "In quattro ore sono state fermate e controllate sul valico del Brennero solo tre macchine", racconta il quotidiano locale, "non sono stati fermati i tanti turisti tedeschi, olandesi o belgi, ma solo chi aveva la pelle scura o con tratti balcanici: slovacchi, turchi, maghrebini. Bastano pochi decine di minuti per capire che l'unico motivo dei controlli è intercettare l'ingresso di potenziali migranti irregolari." In quest'anno sono stati intercettate 149 persone, contro le 3mila dell'intero 2017 e i 12mila del 2016.