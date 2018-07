Auto contro camion a Lavis, un morto

(ANSA) - TRENTO, 11 LUG - Una persona è morta nello scontro frontale fra un'auto e un camion avvenuto nel pomeriggio a Sorni di Lavis, lungo la statale del Brennero. Vano l'intervento dei soccorritori del '118' giunti con le ambulanze e l'elicottero: l'automobilista è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati.

Una seconda persona è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

La statale è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi da parte dei carabinieri.