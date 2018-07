Associazione, Sinti al 100% altoatesini

(ANSA) - BOLZANO, 11 LUG - "Noi Sinti viviamo in Alto Adige da tre e perfino quattro generazioni. Siamo e ci sentiamo al 100 % altoatesini". Lo dice Radames Gabrielli, presidente dell'associazione Nevo Drom ed organizzatore della manifestazione in programma domani a partire dalle ore 9 in via Museo a Bolzano per protestare contro il censimento dei Sinti e dei Rom ipotizzato dal ministro degli interni Matteo Salvini.

Intervistato da stol.it, Gabrielli dice: "Noi Sinti siamo al 100 per cento cittadini italiani, abbiamo diritti e doveri come tutti gli altri italiani. Molti di noi hanno un lavoro normale ed altri vorrebbero averlo". "Siamo già tutti censiti e registrati dalla nascita - aggiunge - abbiamo una carta d'identità, un codice fiscale". "La paura - dichiara ancora il presidente di Nevo Drom - è che le nostre condizioni di vita diventino ancora più difficili". "Chiediamo fiducia ai nostri concittadini. Siamo pronti a lavorare e speriamo che cadano i pregiudizi e ci venga dato del lavoro", conclude Gabrielli.