Tribunale Bolzano, lavori per 10 milioni

(ANSA) - BOLZANO, 10 LUG - Nel Palazzo di Giustizia di Bolzano, da sei mesi di proprietà della Provincia, sono necessari lavori urgenti di ristrutturazione e manutenzione. Con la norma di attuazione numero 16, nel febbraio 2017 lo Stato ha attribuito alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province di Bolzano e di Trento la competenza nel settore dell'amministrazione giudiziaria. Con tale provvedimento anche il Palazzo di Giustizia, nel quale hanno sede il Tribunale e gli uffici giudiziari e che ha un valore stimato pari a 40 mln di euro, è stato attribuito alla Provincia. Si prevede l'applicazione di sistemi di sicurezza e l'adeguamento dell'edificio alle norme antincendio. "Per una giustizia efficiente servono anche spazi e strutture adeguate. Per questo la Provincia prevede di effettuare in futuro questi lavori a favore degli operatori che lavorano nel palazzo e di tutti i cittadini che frequentano il Palazzo di Giustizia", ha sottolineato il vicepresidente della Provincia Tommasini.