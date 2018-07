Scuola, cambia struttura ripartizioni

(ANSA) - BOLZANO, 10 LUG - Cambia la struttura delle ripartizioni e degli uffici di riferimento per il mondo della scuola di lingua italiana altoatesina. La Giunta provinciale ha approvato la delibera che permetterà di procedere alla riorganizzazione della Direzione istruzione e formazione italiana. "Di fatto - spiega l'assessore alla scuola Christian Tommasini - ci allineiamo in parte alla riorganizzazione effettuata nel dipartimento di lingua tedesca, rinunciando però alla separazione di funzioni tra direttore di dipartimento e intendente che nel nostro caso avrebbe solo potuto generare confusione". La novità più importante riguarda la creazione di una nuova ripartizione denominata "Innovazione e ricerca pedagogica". "Il senso della riorganizzazione è quello di creare le premesse per una futura maggiore cooperazione tra le tre intendenze dal punto di vista amministrativo. Questa ripartizione dovrà, invece, fra le altre cose, valorizzare le specificità di ogni tradizione pedagogica".