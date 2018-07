==Migranti:Salvini,no ritorno profughi da Germania e Austria

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Non abbiamo parlato solo di migranti, ma anche di sicurezza e della manovra economica. La linea sui migranti è comune: ci sarà a breve un incontro tecnico e mi vedrò con Conte domani per affinare il documento che porterò a Innsbruck". Lo dice, in una intervista al Messaggero, il ministro dell'Iterno Matteo Salvini, a proposito della riunione di ieri con il premier Giuseppe Conte e i colleghi Giovanni Tria e Luigi Di Maio. "La linea - spiega Salvini sui migranti - è bloccare in ogni modo il traffico degli esseri umani. Con le Ong siamo partiti. Ridefinire i contenuti delle missioni militari internazionali, che non possono raccogliere e scaricare tutto e tutti in Italia, sarà il prossimo passaggio inevitabile. Tra l' altro ho letto che anche a Bruxelles parlano di rivedere le regole dell' operazione Sophia. Bene". Alla domanda se dunque non sbarcherà più nessuno senza un preventivo accordo di redistribuzione tra Stati volenterosi, Salvini risponde: "Assolutamente sì. Siccome al Consiglio Ue hanno deciso che tutto è su base volontaria, anche l' Italia farà valere la sua volontà. A Innsbruck incontrerò i ministri tedesco, austriaco, francese, svizzero etc. Vedremo... Già questa ritrovata centralità italiana mi rincuora".Sul fatto che il tedesco Seehofer e l'austriaco Kurz pensano di rispedire in Italia i migranti registrati nel nostro Paese, Salvini osserva: "Fanno il loro interesse, ovviamente. Ci incontreremo per trovare un punto di accordo. Di certo, nel dossier italiano non c' è l' ipotesi di far rientrare in Italia chi è andato all' estero. Questa è l' ultima cosa che può accadere". "Con la manovra - aggiunge infine - segnali seri su tasse, fisco, lavoro, pensioni. Ok anche da Tria".(ANSA).