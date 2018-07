L'arte di strada nel Tesino

(ANSA) - TRENTO, 10 LUG - Dall'11 al 15 luglio l'altopiano del Tesino ospiterà l'arte di strada con la seconda edizione del 'Per Via Buskers Festival', in omaggio agli antichi ambulanti tesini che per secoli portarono l'arte nelle piazze di tutto il mondo.

Equilibristi, giocolieri, musicisti, teatranti e artisti d'ogni genere animeranno la vallata per un'intera settimana toccando tutti i comuni dell'altipiano - Bieno, Pieve, Cinte e Castello Tesino. Oltre 10 gli spettacoli in programma, a cui si alterneranno performance, workshop, concerti, mostre e altre iniziative che riporteranno esperienze e stimoli che per anni risuonavano per le strade della valle attraverso i racconti degli ambulanti, di ritorno dai loro viaggi. Previsti inoltre mercatini artigianali e street food, lezioni di yoga e numerose altre proposte.