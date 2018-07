Estorsioni e droga, quaranta arresti

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare per associazione finalizzata al traffico e alla detenzione di stupefacenti emesse dal Gip di Napoli a carico di 20 indagati. Contestualmente sono stati sottoposti a sequestro numerosi beni a fini di confisca. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli hanno consentito di scoprire le attività illecite di due distinti gruppi collegati per la commercializzazione di droga, prevalentemente cocaina. Una piazza di spaccio è stata individuata nel quartiere di San Giovanni a Teduccio: l'epicentro dei traffici era nel complesso di edilizia popolare chiamato 'Bronx'. In un'altra operazione, tra la zona di Napoli Esrt, Castel Volturno e Bolzano, i carabinieri del comando provinciale di Napoli, hanno arrestato altre 20 venti persone.