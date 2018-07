Elezioni, Köllensperger lancia lista

(ANSA) - BOLZANO, 10 LUG - Paul Köllensperger lascia il Movimento 5 stelle e annuncia che si candiderà con una propria lista alle elezioni provinciali di ottobre a Bolzano. Unico eletto del M5s, nel 2013, nel consiglio provinciale di Bolzano, Köllensperger ha spiegato la sua decisione dicendo di aver "la sensazione che devo fare questo passo, che questo passo può contribuire a intraprendere un cambiamento in Alto Adige". "Gli ultimi cinque anni come politico di opposizione, entrato nel palazzo allora senza alcuna esperienza politica pregressa - ha detto - mi hanno insegnato quanto sia importante il lavoro dell'opposizione, sotto l'aspetto del controllo, ma allo stesso tempo ho potuto constatarne i grandi limiti, quando si tratta di incidere, di agire, di cambiare qualcosa". La lista porterà il nome "Team Paul Köllensperger" e vuole "essere sinonimo di bene comune invece di interessi particolari, ragionare per alternative invece che per tattica, avere un approccio costruttivo prima degli interessi di partito".