Accordo fra Provincia e Famiglia Coop di Cis e Bresimo

(ANSA) - TRENTO, 10 LUG - Firmato oggi all'assessorato provinciale allo sviluppo economico un primo accordo fra Provincia di Trento e Famiglia cooperativa Anaunia riguardante i due punti vendita multiservizio di Cis e Bresimo, in val di Non.

Sono i primi negozi di montagna in Italia ad ottenere il riconoscimento europeo di 'Servizi di interesse economico generale', sottolinea la Provincia. I negozi Sieg in arrivo in tutto il Trentino in questa prima fase sono 25.

Alla definizione dei contenuti dell'accordo, che stabilisce anche quali servizi aggiuntivi i negozi devono offrire alla popolazione, hanno concorso i due Comuni interessati. I negozi offriranno un ampio ventaglio di servizi, oltre a quelli normalmente presenti nei punti vendita di generi di consumo: dalla prenotazione di visite mediche alla vendita di giornali o di prodotti specialistici (come ad esempio generi alimentari per celiaci). La Provincia ha anche accresciuto il sostegno finanziario agli esercizi Sieg, portandolo da 10.000 a 14.000 euro annui.