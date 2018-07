Zelig, a Bolzano la 2/a tappa di ESoDoc

(ANSA) - BOLZANO, 09 LUG - Trent'anni di Zelig e quindici di ESoDoc: il format della scuola di cinema torna con la 15/a edizione, dal 17 al 21 luglio, a Bolzano.

Nata da un'idea della Zelig del 2004, ESoDoc (European Social Documentary) propone tre settimane di workshop in tre posti differenti, in cui sono scelti e sviluppati progetti di documentario di professionisti del settore, con l'aiuto di tutor e docenti. La prima tappa si è svolta a Troms› in Norvegia. A Bolzano, la seconda con l'approfondimento sulle forme narrative e la produzione. In autunno la terza per la presentazione dei progetti nella loro versione finale.

Durante i workshop, ci saranno delle "lectures" da parte di docenti impegnati nell'attività didattica, aperte al pubblico.

Inizierà, il 17 luglio alle 9.30 alla Lub, Kris Krois (Facoltà di design) con una masterclass sui "Visual Data". Il 18 luglio, alle 21.30 nel cortile dell'Università, sarà proiettato "Presenting Princess Shaw" di Ido Haar, un documentario che racconta della forza positiva di Internet.