Schuler,ricerca è futuro per agricoltura

(ANSA) - BOLZANO, 09 LUG - "Il futuro dell'agricoltura in Alto Adige passa attraverso la ricerca, la collaborazione con il centro di sperimentazione Laimburg e l'Università di Bolzano".

Lo ha detto l'assessore provinciale di Bolzano Arnold Schuler, titolare delle deleghe a agricoltura, foreste, protezione civile e comuni, tracciando un bilancio di fine legislatura e delineando le linee d'intervento dei prossimi anni.

"I conflitti sono tali solo se non vengono gestiti. Per questo il dialogo e il confronto fra le parti interessate rappresenta l'unica strada per affrontare e risolvere le questioni" ha sottolineato Schuler, citando il caso dell'uso dei fitosanitari, ma anche quello della gestione dei grandi predatori come lupi e orsi.

Tra i risultati raggiunti, l'assessore ha citato anche la riduzione dell'indebitamento dei comuni, che nel 2008 superava 1,1 miliardi di euro e che oggi si attesta a 488 milioni; l'attuazione del numero unico di emergenza 112 ed il bollettino valanghe dell'Euroregione.