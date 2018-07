Restauro Cattedrale Trento, primo lotto

(ANSA) - TRENTO, 7 LUG - Con il completo smontaggio dei ponteggi, sono terminati venerdì pomeriggio i lavori del primo dei tre lotti di restauro della cattedrale di Trento, iniziati nel marzo 2017. Con l'intervento appena ultimato si è provveduto al restauro del paramento lapideo interno della navata Nord.

Sono inoltre stati consolidati gli intonaci delle volte della medesima navata.

Secondo la programmazione dell'intervento, le lavorazioni sono state precedute da una estesa campagna di indagini che ha riguardato sia il paramento lapideo che le sei volte ed i sette pilastri della navata Nord. Le indagini eseguite hanno consentito di mettere in luce alcune superfici affrescate di epoca settecentesca, la cui esistenza era in parte nota, e tracce di intonaci affrescati di epoca trecentesca non conosciute prima dell'intervento in fase di ultimazione.

Nelle prossime settimane l'Arcidiocesi di Trento darà avvio alle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori dei due lotti successivi dell'intervento.