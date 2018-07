Escursionista muore su Pale, San Martino

(ANSA) - SAN MARTINO DI CASTROZZA (TRENTO), 7 LUG - Durante un'escursione sulle Pale di San Martino una donna ha perso la vita, cadendo in un crepaccio. La donna accompagnata dal marito stava scendendo nel primo pomeriggio dal rifugio Mulaz lungo il sentiero 710, che presenta punti molto esposti, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitata nel baratro.

Il marito ha chiamato subito i soccorsi, ma per la donna non c'era più niente da fare. La salma è stata trasportata dall'elisoccorso alla camera mortuaria di Fiera di Primiero.