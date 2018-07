Coppia di motociclisti muore a Moena

(ANSA) - TRENTO, 7 JUL - Due motociclisti morti: questo il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto in serata sulla strada statale 48 tra Forno e Moena, in Val di Fassa, in Trentino. La coppia sulla sella di una moto con targa italiana si è schiantata contro un'auto, del tipo suv, che stava svoltando per entrare in un parcheggio di un albergo. L'uomo e la donna sono morti sul posto. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Predazzo.

Sono intervenuti anche i vigili di fuoco di Moena, in servizio alla Centro di protezione civile, che in questi giorni stanno ultimando i lavori di sistemazione del paese dopo l'alluvione di martedì.