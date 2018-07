Ciclismo: mondiali 4X in Val di Sole

(ANSA) - BOLZANO, 7 LUG - Sono Romana Labounkova e Quentin Derbier i Campioni del Mondo UCI 2018 nella specialità Four Cross. Hanno rispettivamente vinto le competizioni iridate femminile e maschile sullo spettacolare tracciato di Daolasa in Val di Sole perfettamente illuminato per la gara notturna. Giovanni Pozzoni, bronzo l'anno scorso, non è riuscito a ripetersi, uscendo ai quarti di finale, così come i connazionali Giacomo Fantoni e Roberto Cristofoli.

Nella competizione femminile la ceca Labounkova, dopo il secondo posto del 2017 dietro alla quattro volte iridata Caroline Buchanan assente quest'anno, ha avuto vita facile sulla britannica Natasha Bradley e sulla tedesca Raphaela Richter, rispettivamente seconda e terza.

Nella competizione maschile la finale si è giocata tra Tomas Slavik, il britannico Elliott Heap, Quentin Derbier e la sorpresa ceca Mikulas Nevrkla. Alla fine Derbier ha tagliato per primo il traguardo davanti ai due connazionali Slavik e Nevrkla.

Oggi si corrono le competizioni Downhill.