Rossi, montagne non devono dividere

(ANSA) - TRENTO, 6 LUG - Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, replica al governatore del Veneto, Luca Zaia, sulla questione dell'attribuzione in toto al Trentino della Marmolada, decisa dall' Agenzia del territorio invitando a moderare i toni.

"Anche io eredito questa cosa. I confini, quando si parla di autonomia speciale, sono una cosa ancora più importante delle attività economiche, il territorio è elemento costitutivo della nostra specialità', al quale non possiamo rinunciare". "Detto questo - aggiunge Rossi - le contrapposizioni non fanno mai bene ne' a una parte ne' all'altra, e le questioni dello sviluppo, ma anche della salvaguardia del patrimonio ambientale sulla e intorno alla Marmolada, possiamo affrontarle insieme".

"Siamo disponibili con buon senso e responsabilità, le montagne uniscono non devono dividere", conclude Rossi.