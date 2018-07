Maltempo: Moena sta tornando alla normalità

(ANSA) - TRENTO, 6 LUG - Moena sta tornando alla normalità dopo il violento nubifragio di martedì che ha provocato ingenti danni. Entro oggi saranno concluse le operazioni di pulizia di garage, cantine e locali interrati nel centro del paese, mentre le squadre dei vigili del fuoco hanno incominciato il censimento dei danni. Oggi la Giunta provinciale deciderà circa la dichiarazione dello stato di calamità che consentirà il risarcimento ai privati dei danni.

Da domani la circonvallazione sarà aperta nei due sensi di marcia, così come la statale 346 del passo San Pellegrino con senso unico alternato, solo se le condizioni meteo lo consentiranno. Questione di ore e saranno anche risolti i collegamenti in fibra e rame con Moena e il passo San Pellegrino.

Notizie positive anche per gli sportivi: le verifiche hanno dato il via libera per l'utilizzo del centro sportivo e la tribuna da 2.000 posti destinata ad ospitare dal fine settimana i tifosi della squadra di calcio della Fiorentina. Confermati quindi gli allenamenti e le amichevoli programmate dalla squadra viola.

Intanto questa mattina sono arrivati a Moena per un sopralluogo il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, e il commissario del governo di Trento Pasquale Gioffrè. Con loro la senatrice Elena Testor, procuradora dei ladini. (ANSA).