Kurz, nessun respingimento da Germania

(ANSA) - VIENNA, 6 LUG - Seehofer "ha garantito che non ci saranno respingimenti in Austria per i profughi per i quali non siamo responsabili. Era comunque chiaro che non avremmo chiuso accordi" che avrebbero aggiunto peso aggiuntivo sul Paese. Così il cancelliere Sebastian Kurz ribadisce la sua soddisfazione per quanto emerso ieri dall'incontro col ministro dell'Interno tedesco, poco prima di accogliere il collegio dei commissari Ue, oggi in visita a Vienna, in occasione dell'avvio della presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea.