Kompatscher, ci fidiamo dell'Austria

(ANSA) - BOLZANO, 6 LUG - "Ci fidiamo dell'Austria", chiarisce il presidente altoatesino Arno Kompatscher dopo l'incontro di ieri del cancelliere austriaco Sebastian Kurz con il ministro tedesco Horst Seehofer a Vienna. In un contatto telefonico il presidente Kompatscher e il cancelliere austriaco Kurz hanno parlato delle azioni programmate per la limitazione del flusso migratorio. Dopo l'incontro fra Kurz e Seehofer Kompatscher riconosce in una nota della Provincia di Bolzano "con favore che l'Austria si è confermata un partner affidabile". In questo contesto secondo il presidente altoatesino il cancelliere Kurz "ha dimostrato ancora una volta l'efficacia della propria azione politica. Siamo concordi sul fatto che fughe in avanti di singoli Stati non siano la soluzione per bloccare l'immigrazione irregolare e i movimenti migratori in genere". E Kompatscher aggiunge: "L'accordo con Kurz prevede di rimanere in costante contatto e di assumere in modo congiunto ogni ulteriore decisione in materia".