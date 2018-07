Giochi 2026: Graz si ritira

(ANSA) - ROMA, 6 LUG - La citta' austriaca di Graz rinuncia alla candidatura ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026.

L'annuncio è del Comitato olimpico austriaco che sul proprio sito dichiara di aver informato il Cio di voler interrompere i colloqui in corso per "evitare ulteriori spese". La causa della decisione è il mancato appoggio al progetto da parte del governo della Stiria, Land di cui Graz è capitale. "In queste circostanze - informa il Comitato austriaco - un progetto di questa dimensione non è fattibile e difficilmente accettabile a livello internazionale". Graz avrebbe partecipato insieme con Schladming, noto centro di sport invernali della Stiria.