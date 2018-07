Sicurezza: aumenta la videosorveglianza a Trento

(ANSA) - TRENTO, 5 LUG - Firmato dal sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, e dal Commissario del governo, Pasquale Gioffrè, il 'Patto per l'attuazione della sicurezza urbana'.

Per prevenire e contrastare la criminalità. i firmatari hanno individuato quale prioritario obiettivo l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nelle aree del territorio comunale di Trento maggiormente interessate da situazioni di degrado e di illegalità. Con lo scopo di monitorare lo stato di attuazione del Patto, è stata poi istituita presso il Commissariato del governo di Trento una cabina di regia, composta dai rappresentanti delle Forze di polizia e della Polizia locale. Infine i firmatari si impegnano a "favorire lo scambio informativo tra le Forze di polizia e la Polizia locale, richiamando inoltre il ruolo di centralità del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale sede privilegiata di esame e di coordinamento delle iniziative in materia di politiche di sicurezza urbana".