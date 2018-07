Seehofer, nuove misure se si fallisce

(ANSA) - VIENNA, 5 LUG - "Se i negoziati con Italia e Grecia dovessero fallire, i tre Paesi dovranno pensare a nuove misure per fermare la migrazione illegale". Così il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer, al termine del suo incontro col cancelliere austriaco Sebastian Kurz. "Per il momento non riterremo l'Austria responsabile per profughi di cui non è responsabile", ha aggiunto. Seehofer ha detto di aspettarsi che questi negoziati non saranno "facili", aggiungendo: "Presumo che a causa della complessità e della dimensione europea, i punti chiave di questo accordo dovranno essere fissati dai capi di governo".

"Il governo tedesco negozierà con Grecia e Italia per i movimenti secondari. Questi negoziati fanno parte dell'accordo di coalizione. I profughi registrati in Italia e Grecia, che si presentano alla frontiera di Austria e Germania, saranno inviati a centri di transito e poi saranno rinviati a Roma o Atene, e questo sarà un contributo essenziale di Italia e Grecia per fermare la migrazione illegale", ha detto.