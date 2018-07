Prove Invalsi, bene Trento e Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 05 LUG - I dati delle prove Invalsi 2018 "evidenziano l'ottima qualità della scuola trentina". Lo afferma una nota della Provincia di Trento la quale riferisce che in tutte le classi i risultati degli studenti trentini si confermano tra i migliori d'Italia sia in italiano che in matematica, con la novità positiva degli ottimi risultati anche in inglese.

"Questi risultati - sottolinea il presidente, Ugo Rossi - sono il frutto dell'attenzione e della cura che il nostro territorio ha nei confronti della scuola e del profondo impegno di tutti i suoi operatori".

Buoni anche i risultati ottenuti dagli studenti altoatesini in inglese. Oltre il 90% dei bambini della V primaria raggiunge il livello A1 nell'ascolto. Lo stesso avviene al termine del primo ciclo d'istruzione (III media).

"Sono particolarmente soddisfatto di questi risultati: confermano che la scelta del plurilinguismo ha ricadute positive anche sull'apprendimento della Lingua 3", commenta l'assessore alla scuola italiana, Christian Tommasini.