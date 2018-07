Astat, 4.400 attestati di bilinguismo

(ANSA) - BOLZANO, 5 LUG - Nel 2017 in Alto Adige sono stati rilasciati 4.427 attestati di bi- e trilinguismo. I candidati agli esami di bi- e trilinguismo sono più donne (3.809) che uomini (2.332), ma questi ultimi sono più diligenti, con una percentuale di promossi superiore rispetto alle donne. Lo rivelano i dati ASTAT.

A partire da giugno dello scorso anno è stata recepita la riforma che equipara i livelli A, B, C e D al quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) che li identifica rispettivamente con le denominazioni C1, B2, B1 e A2. Nel corso dell'anno passato si sono iscritte agli esami standard per il conseguimento dell'attestato di bilinguismo 8.802 persone, ma una su tre (2.661, pari al 30,2%) non si è presentata all'esame.

La percentuale di successo per il livello C1 (ex livello A) si attesta al 35,2% e al 29,2% per il livello B2 (ex livello B).

Dei candidati per il livello B1 (ex livello C) il 43,7% è stato promosso, valore che sale di molto, al 73,9% tra quelli del livello A2 (ex livello D).