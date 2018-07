Arrestato pachistano per lesioni gravi

(ANSA) - BOLZANO, 5 LUG - Agenti della Questura di Bolzano hanno arrestato un 32enne pachistano che martedì scorso avrebbe accoltellato in un bar in via Bari a Bolzano due connazionali a seguito di una lite. L'uomo è accusato di lesioni gravi e resitenza a pubblico ufficiale. E' prevista per oggi l'udienza di convalida del fermo.

L'uomo a gennaio si era reso responsabile di un altro accoltellamento. In quel caso aveva ferito un mediatore culturale della Caritas.

Nei guai è finito anche un'altro pachistano che avrebbe partecipato al fatto in via Bari. E' accusato di aver procurato ai due connazionali lesioni lievi. I due pachistani feriti erano stati ricoverati all'ospedale di Bolzano con lesioni di media entità.